أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "التقارير التي تحدثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".
ولفت تيننتي، الى أن "اليونيفيل تواصل العمل دعما للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيفيل": لم نطلب من أهالي عيتا الشعب وقرى جنوبية أخرى إخلاء منازلهم ولم نبلغ الجيش اللبناني بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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