"اليونيفيل": لم نطلب من أهالي عيتا الشعب وقرى جنوبية أخرى إخلاء منازلهم ولم نبلغ الجيش اللبناني بذلك

أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "التقارير التي تحدثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

ولفت تيننتي، الى أن "اليونيفيل تواصل العمل دعما للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان".