قطع عدد من الطرق في طرابلس احتجاجًا على إقفال بور الحديد في المنطقة

قطع أصحاب وعمّال بور الحديد في طرابلس، عددًا من الطّرق وتحديدًا عند مسلكَي أوتوستراد طرابلس- عكار في محلتي باب التبانة والمنكوبين. كما قطوا مسلكَي أوتوستراد طرابلس- البداوي البحري الجديد بالعوائق والحجارة، وذلك احتجاجًا على إقفال بور الحديد في المنطقة، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

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