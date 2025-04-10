دريان استقبل سفير تركيا وعددًا من القادة الأمنيين وترأس اجتماع مجلس القضاء الشرعي الأعلى

استقبل مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، سفير تركيا في لبنان مراد لوتام، وتمّ استعراض آخر المستجدّات على السّاحتين اللّبنانيّة والعربيّة، كما تمّ البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين.

والتقى أيضًا على التّوالي: الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللّواء محمد المصطفى، المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله، والمدير العام لأمن الدّولة اللّواء الركن إدكار لاوندس ونائبه العميد مرشد سليمان، وتم التّداول في القضايا الأمنيّة والعامّة.

من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الشّرعي الأعلى اجتماعًا برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى، بحضور رئيس المحكمة الشّرعيّة السّنيّة العليا الشّيخ محمد عساف، رئيس المحكمة الجعفريّة العليا الشّيخ محمد كنعان، والمفتّشين والمدّعين العامّين في المحكمتَين السّنيّة والجعفريّة.

وقد درس المجلس المواضيع المدرَجة على جدول أعماله، واطّلع على سير العمل في المحاكم السّنيّة والجعفريّة، وأعطى توجيهاته وإرشاداته بالإسراع في إنجاز المعاملات وتقديم التّسهيلات الإداريّة كافّة الّتي تهمّ المواطن.

وأعلن المجلس أنّه سيتم يوم السّبت المقبل المقابلة الشّخصيّة لوظيفة قاض شرعي في المحاكم الشّرعيّة السّنيّة، لملء ستّة مراكز شاغرة، على أن تتبعها لاحقًا مباراة خطيّة للمقبولين في المقابلات الشّخصيّة، وبعدها الشّفهيّة. وأكّد أنّ "المباراة ستجرى وفقًا للأصول وستعتمد الكفاءة في اختيار النّاجحين، بعيدًا عن أي تدخّلات أو وسائط".