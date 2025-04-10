شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية دار المعارف تعتمد القوائم المالية وتوافق على زيادة رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

انتهت يوم الاثنين الماضي، أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، والسادة أعضاء الجمعية المستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة و أسامة أبوباشا عضو الهيئة والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة والأستاذ شريف أبوالفتوح وألماظة موسى والدكتور أحمد علي أسماء عبدالله والأستاذ أسامة جمال و محمود محمد و دينا سيد وأحمد عصام وشحات جابر وأحمد أمين، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة و مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و هناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و إيناس يوسف رئيس القطاع الرابع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و نرمين أحمد مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و عبدالعظيم عبده – مراقب الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب

كما حضر رزق عبدالسميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وأعضاء مجلس الإدارة.

استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي 2021 /2020 - 2022 /2021

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة،.

وأضاف الشوربجي أنه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الآن تم اعتماد عدد 6 ميزانيات ماليه متأخرة لمؤسسة دار المعارف اعتبارا من ميزانية 2017 /2016 وحتى ميزانية 2022/2021 .

كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة.



وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.



كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اختيار وأسامة أبوباشا أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي 2021 /2020 -2022 /2021 ، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وسبل تصويبها واعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه يعرض على الهيئة الوطنية للصحافة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة دار المعارف بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن الأعوام المالية 2021/2020-2022/2021.