شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشباب المركزية للشعب الجمهورى تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، برئاسة الأستاذ نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، ومشاركة السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي للحزب"، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عويضة، والمهندس محمد خليل"الأمينان المساعدان لأمانة الشباب المركزية"، والأستاذ شريف هلال معاون شؤون التنظيم المركزي، بالإضافة إلى السادة أعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب، والسادة أمناء الأمانة بالمحافظات.

تناول الاجتماع مناقشة خطط العمل المستقبلية، واستعراض الفعاليات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة والتي يعد أبرزها هي فعالية دوري كرة القدم التي ستضم فرق من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما تناول الاجتماع أيضًا الاستماع لعرض السادة أمناء أمانة الشباب بكل من محافظات" الجيزة- قنا- مطروح- الغربية"، حول ما تم من فعاليات وأنشطة خلال الربع الأول من هذا العام، بجانب الإعلان عن اللجان التي سيتم العمل عليها داخل أمانة الشباب والتي استعرضها الدكتور أحمد سيف عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، بالإضافة إلى توضيح آلية العمل الخاصة بقواعد البيانات والتي تحدث عنها الدكتور حسين بسيوني عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية.

من جانبه، أكد السيد أحمد الألفي على أهمية دور الشباب، لافتًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد إتاحة فرص للكوادر الشبابية داخل الحزب للدفع بهم وتمثيل الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما أوضح أمين التنظيم المركزي، أن فعالية دوري كرة القدم، التي يجري التحضير لها، ستكون من أبرز الفعاليات التي تنظمها أمانة الشباب المركزية، لاسيما أنها ستعكس روح التعاون والتنافس بين أمانات الشباب في مختلف المحافظات، كما أنها ستساهم في تعزيز دور الحزب بين أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل، أشار الأستاذ نشأت حتة، إلى أن برنامج حفل الختام لفعالية دوري المحافظات سيتضمن ثلاث فعاليات إضافية تقام على هامش هذا اليوم، مما يعزز التفاعل ويجعل من هذا الدوري نواة لدورات جديدة تُقام سنويًا.

كما أشار أمين الشباب المركزي، إلى أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد إعادة هيكلة كاملة للأمانة، وذلك لضمان فعالية الأداء، مؤكدًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في تنفيذ الخطط المتفق عليها أو التراخي في حضور الاجتماعات.



فيما أكد المهندس عمرو عويضة على ضرورة الاهتمام والاستعداد الجيد من قبل السادة أمناء أمانات الشباب بالمحافظات بدوري كرة القدم الذي يتم التجهيز له، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتكاتف بين جميع الأمانات بالمحافظات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، إلى أن نجاح هذا الدوري وخروجه بصورة مشرفة، سوف يعكس صورة إيجابية عن الأمانة والحزب بشكل عام.



وفي ذات السياق، استعرض المهندس محمد خليل قواعد وشروط المشاركة في الدوري، موضحًا عدد الفرق المتوقع مشاركتها والفئات العمرية المسموح لها بالتسجيل.

كما تناول أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، الشروط المتفق عليها لضمان تنظيم الدوري بشكل فعّال، مما يسهم في تعزيز المنافسة بين الفرق ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفعالية.

جدير بالذكر أن جدول أعمال اجتماعات أمانة الشباب المركزية سوف يتضمن استعراض ٤ محافظات للفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من هذا العام.