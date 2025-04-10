مصدر رسمي إيراني لـ"الجزيرة": مفاوضات مسقط تجري بظل استنفار واستعداد غير مسبوقين لقواتنا المسلحة

أفاد مصدر رسمي إيراني لقناة "الجزيرة"، أننا "نتعامل مع التفاوض غير المباشر مع أميركا بشكل جدي وبناء وقاطع، وفريق التفاوض الإيراني سيذهب إلى مسقط بصلاحيات كاملة وواسعة".

وأكد المصدر، أن "الإصرار على تفكيك وإيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم مرفوض تماما"، لافتاً الى أنه "إذا أرادت واشنطن الاطمئنان بشأن سلمية برنامجنا النووي فالاتفاق في متناول اليد".

وكشف أن "مفاوضات مسقط تجري في ظل استنفار واستعداد غير مسبوقين لقواتنا المسلحة"، مضيفاً "نحن نرغب بقوة في المحادثات والوصول إلى اتفاق لكن لا نقبل التهديد".