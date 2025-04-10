شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة يثرى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن رؤية السادات في مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية تميل إزاء إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة الملطقة.

واضاف السادات، أن إجراء نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة هو الافضل للحالة المصرية، لانه يمكن من خلال القائمة المغلقة تحقيق اشتراطات الدستور والقانون، مؤكدا أن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة يعزز الحياة الحزبية ويثري القوى السياسية، كما أنها تعطي الأحزاب السياسية فرصة للتواصل مع المواطنين والتواجد في الشارع المصرى.

وقال السادات، إن من أهم فوائد إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة يتمثل في تعزيز التمثيل الحزبي والاستقرار السياسي، ويدفع الأحزاب على تنظيم صفوفها واختيار مرشحين أكفاء لتمثيلها، ما يعزز الحياة الحزبية ويقلل من ظاهرة المرشحين المستقلين غير المرتبطين بأيديولوجيات واضحة، كما يسمح للأحزاب بإدراج النساء، الشباب، أو الأقليات في قوائمها وضمان تمثيلهم، ما يصعب تحقيقه في النظام الفردي.

وأكد السادات أن من فوائد إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة أنه يُقلل من شخصنة الانتخابات والتركيز على الأفراد، ويعزز من التصويت بناءً على البرامج والسياسات العامة، كما أنه يقل التأثير الفردي للمال السياسي، حيث يتم التصويت لقائمة جماعية وليس لمرشح منفرد، كما أن الأحزاب المنظمة التي تفوز بعدد مقاعد مناسب يمكنها تشكيل ائتلافات أو حكومات مستقرة، عكس التشرذم الذي قد يسببه النظام الفردي.