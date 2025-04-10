ارتفاع حصيلة قتلى حادثة في الدومينيكان إلى 180

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد ضحايا انهيار سقف ملهى شهير في جمهورية الدومينيكان إلى 184 مساء الأربعاء، وسط فقدان العشرات من الأشخاص بعد أكثر من يوم من وقوع الكارثة. وقال خوان مانويل مينديز، مدير مركز العمليات الطارئة، إن الفرق العاملة في الموقع لا تزال تبحث عن ضحايا وناجين محتملين، على الرغم من أنه لم يتم العثور على أي شخص على قيد الحياة منذ ظهر يوم الثلاثاء. وأضاف: "لن نترك أحدا. سيستمر عملنا". ودعا المسؤولون إلى الهدوء. وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، رفع المسؤولون عدد القتلى إلى 184 على الأقل، فضلا عن أكثر من 200 مصاب.