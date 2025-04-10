شكرا لقرائتكم خبر عن خدمت 660 ألف مواطن ..تعرف على مبادرة ستر وعافية للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

حرصت مبادرة "ستر وعافية" للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،والتي تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين، علي تنظيم قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين،للأكثر أحتياجا .

وتشمل المبادرة توزيع المساعدات الغذائية والمواد الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى إقامة معارض ملابس مجانية، إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية واللحوم، ضمت القافلة معرضًا مجانيًا للملابس ضمّ تشكيلة واسعة من الملابس الجديدة للرجال والنساء والأطفال.

وأتيحت للمستفيدين فرصة اختيار الملابس التي تناسبهم من بين تشكيلة واسعة من الأزياء، مما ساعدهم على تجديد خزانة ملابسهم.

وتم تنظيم 30 قافلة من قوافل ستر وعافية بـ 19 محافظة بإجمالي 660 ألف مستفيد مباشر، وقد أطلق التحالف الوطني قوافل ستر وعافية في عدد من المحافظات، ومن بينها مركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، وقرية البليدة بمحافظة الجيزة، وقرية القاشة التابعة بمحافظة كفر الشيخ، وقرية كفر حجازى بمحافظة الغربية، وقرى غزالة والحجايزة بمحافظة الدقهلية، وقرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية، وقرية أبو ليلة بمركز ميت غمر بالدقهلية.

كما أطلقت قوافل ستر وعافية في قرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا، و قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وقرى سلوا والرغامة البلد بمحافظة أسوان، وقرى الدير، والقريا، والنمسا بمحافظة الأقصر، وقرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة بسوهاج، وعلى مدار العامين تم إطلاق هذه القوافل لخدمة الأسرة المصرية وتوفير كافة احتياجاتها لترسيخ مفهوم العمل الخيري.

