شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يدخل مرحلة الاستنفار استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات المجالس النيابية المقبلة، أكد حزب حماة الوطن، بقياداته وكوادره التنظيمية، حالة الاستنفار الكامل على مستوى الجمهورية، استعدادًا لهذا الاستحقاق الوطني المفصلي.

وفي هذا الصدد، قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن الحزب دخل مرحلة الجاهزية القصوى، من خلال حشد الكوادر، ووضع خطط تنظيمية دقيقة، تستهدف تعزيز التواجد الحزبي في الشارع، وتكثيف التفاعل مع المواطنين، وتقديم مرشحين على مستوى عالٍ من الكفاءة، يحملون هموم الوطن وينحازون لمصالح الشعب.

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب قيادات وطنية واعية وقادرة على تحمل المسؤولية، والحزب ماضٍ في إعداد صفوفه للمشاركة بقوة في تشكيل برلمان يُعبّر عن الإرادة الشعبية ويدعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف: "إن حزب حماة الوطن، من منطلق دوره الوطني، يعتبر خوض الانتخابات النيابية واجبًا ومسؤولية، وسنكون كما عهدنا شعبنا – حماة للوطن، حراسًا لإرادته، وعنوانًا للثقة والالتزام.

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالحزب، عن حالة الاستنفار التام داخل جميع قيادات الحزب وهيئاته التنظيمية على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان جاهزية كاملة لهذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

وأكد أن الحزب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة، من خلال إعداد الكوادر، وتكثيف الجهود التنظيمية، والتواصل المباشر مع المواطنين في كافة المحافظات، بهدف تقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشعب ويخدمونه بكافة ربوع مصر عبر الأدوات التشريعية، وكذلك ذوي خبرة عالية يقدمون استراتيجيات ورؤى علمية مدعمة بالحلول العملية عبر مجلس الشيوخ للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة في تعاطي إيجابي.

كما شدد الأمين العام المساعد على أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف الوطني، وتكاتف الجميع خلف هدف واحد، وهو بناء مؤسسات نيابية قوية تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين وتدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

واختتم تصريحه قائلاً: " حزب حماة الوطن كان وسيبقى في قلب المشهد الوطني، مدافعًا عن الدولة، وشريكًا فاعلًا في صياغة مستقبلها. نحن مستعدون.. وعلى قدر المسؤولية.”

كما أكد هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، وأمين الإعلام، أن الحزب في حالة استعداد تام على كافة المستويات التنظيمية والميدانية والإعلامية، من أجل خوض هذا الاستحقاق الوطني المهم بكفاءة وجدية.

وأكد أن الحزب يعمل وفق رؤية إعلامية ذات استراتيجية واضحة، تتضمن الاستعداد لتوصيل رسائل حزبنا للجمهور وبرنامجه السياسي عبر تفعيل المنصات الإعلامية، وتسليط الضوء على الكوادر المرشحة التي تمثل صوت المواطن وتعكس تطلعاته.

وتابع في تصريحه: "نحن في حزب حماة الوطن نؤمن بأن الإعلام هو أحد أهم أدوات المعركة الانتخابية، وسنعمل عبره على نقل الحقيقة، وتعزيز الوعي، ودعم المشاركة الشعبية الفعالة".

كما أشار إلى أن الحزب سيواصل عقد اللقاءات والفعاليات التوعوية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، بما يضمن توصيل رسالته إلى كل بيت وكل مواطن.