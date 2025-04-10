شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى بالدومينيكان إلى 184 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى بالدومينيكان إلى 184 شخصًا وأكثر من 200 مصاب مساء الأربعاء، بعد أكثر من يوم من وقوع الحادثة.

وأفاد مدير مركز العمليات الطارئة بالدومينيكان خوان مانويل مينديز، أن الفرق العاملة في الموقع لا تزال تبحث عن ضحايا وناجين محتملين، على الرغم من أنه لم يُعثر على أي شخص على قيد الحياة منذ يوم الثلاثاء.

