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ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى بالدومينيكان إلى 184 شخصًا

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واس - سانتو دومينجو 0 تبليغ

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى بالدومينيكان إلى 184 شخصًا

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى بالدومينيكان إلى 184 شخصًا وأكثر من 200 مصاب مساء الأربعاء، بعد أكثر من يوم من وقوع الحادثة.
وأفاد مدير مركز العمليات الطارئة بالدومينيكان خوان مانويل مينديز، أن الفرق العاملة في الموقع لا تزال تبحث عن ضحايا وناجين محتملين، على الرغم من أنه لم يُعثر على أي شخص على قيد الحياة منذ يوم الثلاثاء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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