حنكش: سحب سلاح "حزب الله" لا يحتاج لحوار ويجب رسم الإطار المناسب لذلك سريعًا

وصف عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​الياس حنكش​، مضمون اتفاق وقف إطلاق النّار بـ"الواضح والصّريح، وقد شارك رئيس مجلس النّواب نبيه بري في صياغته، ووقّع عليه وزارء ​حزب الله​"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون يجب أن يرسم وفي أسرع وقت ممكن، الإطار المناسب لنزع سلاح الحزب، وسحب فتيل الخطر عن البلاد وإعطاء الذّريعة مجدّدًا لآلة التّدمير الإسرائيليّة".

وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "​الجيش اللبناني​ يقوم بمهامه على أكمل وجه، وتسلّم زمام الأمور في مراكز ومخازن أسلحة "حزب الله" في منطقة جنوب نهر الليطاني"، معتبرًا أنّ "لا حاجة إلى إجراء حوار لوضع ملف تسليم سلاح "حزب الله" موضع التّنفيذ، وذلك في ظلّ وجود اتفاق مبرَم وموقّع، إنّما المطلوب تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النّار".

وأدرج حنكش دعوة رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ إلى "حوار وطني للمصارحة والمصالحة"، في إطار "الإعداد لنقاش داخلي تُطرح خلاله الهواجس والمخاوف والأخطار كافّة، توازيًا مع ورشة إيجاد حل ناجز لملف "حزب الله"، الّتي ستأتي بموجب اتفاق مباشر بين الأخير ورئاسة الجمهوريّة والمؤسّسة العسكريّة؛ دون إغفال ضرورة تطبيق مضمون القرار الدولي 1701".