كشفت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-04-09، تمكّنت دوريّة من مكتب كسروان الإقليمي من توقيف المدعو (ف. ج.) في مدينة جونية، وهو مطلوب بمذكّرات عدليّة عدّة وبلاغ بحث وتحرّ بجرائم إطلاق نار على دوريّة من أمن الدّولة، وتزوير واحتيال وانتحال صفة".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "ضُبطت بحوزته هويّات مزوّرة وهاتفان خلويّان كان قد استعملهما في عمليّات النّصب والإحتيال، إضافةً إلى مبالغ ماليّة"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً لإشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أوقفت مطلوبًا بتهم إطلاق نار وتزوير واحتيال في جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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