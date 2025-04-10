وزير الخارجية الأميركي: سلطات روسيا افرجت عن راقصة الباليه الروسية-الاميركية كسينيا كاريلينا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "أنه تم الإفراج عن راقصة الباليه الروسية-الأميركية كسينيا كاريلينا التي كانت مسجونة في روسيا، وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة".

واوضح روبيو أن "الاميركية كسينيا كاريلينا استقلت الطائرة التي تعيدها الى الولايات المتحدة. لقد سجنتها روسيا ظلما لأكثر من عام ونجح الرئيس دونالد ترامب في الإفراج عنها".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن أفرجت في المقابل عن آرثر بيتروف، وهو ألماني روسي أوقف في 2023 بتهمة تصدير مكونات إلكترونية الى روسيا في شكل غير قانوني.