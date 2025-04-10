شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: نتمسك بنظام القائمة المغلقة المطلقة فى انتخابات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن تمسكه بنظام القائمة المغلقة المطلقة، كنظام أنسب للعملية الانتخابية والناخب المصري، مؤكدا على ضرورة تمثيل نسبي لأكبر عدد ممكن من الأحزاب الوطنية داخل القائمة المغلقة.

واتفق رؤساء أحزاب التحالف، خلال الاجتماع عقد مساء أمس، على أن نظام القائمة المغلقة المطلقة، إنما سيمثل أريحية كبيرة للناخب المصري في ظل هذا النظام، كما أنه يستوعب أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية ويضمن تمثيلا كبيرا للأحزاب داخل المجالس النيابية.

وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إنه سيتم تشكيل لجنة من التحالف لوضع معايير لاختيار ممثلي أحزاب التحالف، خاصة وأن التحالف سيخوض الانتخابات في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم تحديد مراكز الثقل لأحزاب التحالف بالمحافظات لكي نخوض الانتخابات بمنافسة قوية داخل الدوائر الانتخابية.



