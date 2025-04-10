شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يشكر الإمام الأكبر على ضمه لمجلس كلية إعلام جامعة الأزهر لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على قرار ضمه ، لمجلس كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

و قال البلشي في منشور علي موقع التواصل الاجتماعي "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على كريم ثقته وقراره بضمي لمجلس كلية الإعلام بجامعة الأزهر لمدة عامين ، هذا التقدير هو تكليف من فضيلته ببذل الجهد في خدمة رسالة الكلية السامية، و أعبر عن امتناني العميق للأستاذ الدكتور رضا أمين عميد الكلية، على جهوده المخلصة في تطوير الكلية، كما أتوجه بخالص الشكر لإدارة الكلية على تهنئتهم الرقيقة.. وربنا يجعلني عند حسن الظن.. ويوفقني لتحمل هذه المسؤولية".

و كان فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أصدر القرار رقم (١١أ) لعام 2025م بضم الأستاذ خالد محمد زكي البلشي، نقيب الصحفيين، إلى عضوية مجلس كلية الإعلام بنين، بجامعة الأزهر، لمدة عامين، عضوًا خارجيًا، اعتبارًا من 2025/1/22م.