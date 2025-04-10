فتحت البورصات الأوروبية على ارتفاع الخميس مدفوعة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم باستثناء الصين. وارتفعت في أولى التداولات بورصة باريس 6,43% وفرانكفورت 7,81% ولندن 5,99% وميلانو 7,81% والبورصة السويسرية 7,47%. وفي وقت سابق امس، اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له، إنه سمح بوقف مؤقت مدته 90 يوما في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضا نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة تسري على الفور.

كانت هذه تفاصيل خبر البورصات الأوروبية فتحت على ارتفاع 6,27% في باريس و7,81% في فرانكفورت و5,91% في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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