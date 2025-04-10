نددت الصين بتصريحات غير مسؤولة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدما أكد أن بكين تعلم أن روسيا تجند مواطنين صينيين للقتال الى جانب قواتها في أوكرانيا.
وسئل المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان عن هذا التصريح، فرد بأن بكين "طالبت دوما بأن يبقى مواطنوها في منأى من مناطق النزاع المسلح"، مضيفا "ننصح الجهات المعنية بعدم الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية: تصريحات زيلنسكي بشأن وجود جنود صينيين يقاتلون لصالح روسيا غير مسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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