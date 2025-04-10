فون دير لايين: تعليق الرسوم الجمركية خطوة مهمة نحو الاستقرار الاقتصادي

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بـ"قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية"، معتبرة ذلك "خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي". وذكرت فون دير لايين في بيان، أن "وجود ظروف واضحة ويمكن توقّعها أمر ضروري لاستمرار التجارة وعمل سلاسل التوريد" مؤكدة "التزام الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات بناءة مع الولايات المتحدة".

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