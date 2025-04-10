واشنطن تناقش إقامة عرض عسكري.. في يوم عيد ميلاد ترامب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تجري الإدارة الأميركية مناقشات مبكرة حول تنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة الأميركية هذا الصيف، وهو أمر يرغب الرئيس دونالد ترامب بتنفيذه منذ زمن طويل.

وكان عمدة العاصمة الأميركية موريل باوزر قد صرح الاثنين أن الإدارة الأميركية تواصلت مع إدارة المدينة بشأن تنظيم عرض في 14 يونيو (حزيران) سيمتد من أرلينغتون بولاية فيرجينيا، حيث تقع وزارة الدفاع (البنتاغون) ومقبرة أرلينغتون الوطنية، عبر نهر بوتوماك، إلى واشنطن العاصمة.

ويجري الجيش مناقشات مبكرة حول إمكانية إضافة عرض عسكري إلى احتفال بالذكرى الـ250 لتأسيسه، والذي يُقام في 14 يونيو (حزيران)، ووفقاً لمسؤول دفاعي تحدث لوكالة “أسوشيتد برس” شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لا تزال جارية ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.

ويصادف يوم 14 يونيو (حزيران) أيضاً عيد ميلاد ترامب الـ79.

من جهته أعلن البيت الأبيض في بيان له أنه “لم يتم التخطيط لإقامة عرض عسكري”.

يذكر أنه في ولايته الأولى، اقترح ترامب إقامة عرض عسكري ضخم في الولايات المتحدة بعد أن شاهد عرضاً في فرنسا بمناسبة اليوم الوطني هناك عام 2017.

لكن لم يتم إقامة هذا الحدث بسبب التكاليف المرتفعة المتوقعة، والتي تم تقديرها بـ92 مليون دولار، بالإضافة إلى عقبات لوجستية.

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