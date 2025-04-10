تعليق الرسوم الجمركية يقفز بالأسواق الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

حققت البورصات الأميركية قفزة كبيرة، إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين، لكنه سيوقف زيادات أعلنها الأسبوع الماضي على معظم الدول الأخرى.

وسجلت بورصة وول ستريت صعوداً كبيراً، بعد تعليق ترامب الرسوم الإضافية، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12,4 في المئة عند الإغلاق، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأميركية بنسبة 9.5 في المئة، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية.

ووافق ترامب على تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً ضمن خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضاً نسبة الرسوم المفروضة على الصين إلى 125 بالمئة، يسري مفعولها على الفور. وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المعلن عنها سابقاً والبالغة 104 في المئة على الصين في وقت سابق من يوم أمس.

وأضاف هذا الارتفاع الحاد في أسهم وول ستريت نحو 3.2 تريليون دولار إلى القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحلول الساعة 2 بعد الظهر في نيويورك، بحسب تقديرات «فايننشال تايمز» استناداً إلى بيانات «فاكت سيت».

ومع ذلك، خصّ ترامب الصين بمزيد من الرسوم الجمركية، حيث رفع الرسوم الإضافية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 125%، مما عمّق المواجهة التجارية مع بكين.

وكتب ترامب في منشور على «تروث سوشال»: «بناءً على حقيقة أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة، ومكتب الممثل التجاري، للتفاوض على حل، وبأن هذه الدول لم ترد على الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال بناءً على طلبي القوي، فقد سمحت بوقف لمدة 90 يوماً، وخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لتصبح بنسبة 10 في المئة، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ فوراً».

وصعدت أسعار النفط أمس من أربعة بالمئة لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، كانت قد بلغته في وقت مبكر من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أي 4.23 بالمئة إلى 65.48 دولار للبرميل عند التسوية. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.77 دولار أو 4.65 بالمئة لتبلغ 62.35 دولار عند التسوية.

وخسرت عقود الخامين نحو سبعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة قبل أن ترتد نحو الارتفاع.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: «وصلنا إلى نقطة تحول في المواجهة التجارية، إذ يمنح ترامب الدول التي أبدت رغبتها في العمل على اتفاق للتخلص من الرسوم الجمركية بعض الوقت لتسوية الأمر».

وأعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية، إذ فرضت رسوماً نسبتها 84 في المئة على السلع الأميركية اعتباراً من اليوم، رداً على سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب.

وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في شركة ميزوهو: «أعتقد أن السوق يتوقع أن تأتي صفقة صينية في القريب العاجل، ونحرز تقدماً فيما يبدو في بعض البلدان التي كان الصينيون يأملون في الضغط عليها».

وقال المحلل في يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو إن المواجهة التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة تُثير مخاوف من ركود عالمي.

وأضاف: «في حين أن الطلب على النفط لم يتأثر على الأرجح بعد، فإن المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الخام خلال الأشهر المقبلة، تتطلب انخفاض الأسعار لتحفيز تعديل في العرض يمنع حدوث فائض في السوق».

ودخلت تدابير مضادة في كندا، الحليف القريب للولايات المتحدة وشريكها التجاري الرئيسي، حيز التنفيذ أمس.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض رسوم جمركية 25 في المئة على مجموعة من السلع الأميركية في جولة أولى من التدابير المضادة. وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول، بما فيها الصين، لكنه اعتبر أن بكين ليست جاهزة بعد لذلك.

وقالت ترامب في تصريح في البيت الأبيض: «سيُبرم اتفاق مع الصين. وسيُبرم اتفاق مع كل الدول»، لكنه اعتبر أن القيادة الصينية «لا تعرف كيف تفعل ذلك».