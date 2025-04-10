اشار وزير الدفاع الأميركي٬ الى ان "الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كان تحريكنا لقاذفات بي-2 يمثل رسالة لها أم لا"٬ آملا "حل الخلافات مع إيران سلميا لكننا جاهزون لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل".
ولفت في تصريح لوكالة "رويترز"٬ الى ان "الرئيس دونالد ترامب كان واضحا في تأكيده بأنه لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: نأمل حل الخلافات مع إيران سلميا لكننا جاهزون لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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