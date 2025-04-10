وزير الدفاع الأميركي: نأمل حل الخلافات مع إيران سلميا لكننا جاهزون لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل

اشار وزير الدفاع الأميركي٬ الى ان "الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كان تحريكنا لقاذفات بي-2 يمثل رسالة لها أم لا"٬ آملا "حل الخلافات مع إيران سلميا لكننا جاهزون لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل".

ولفت في تصريح لوكالة "رويترز"٬ الى ان "الرئيس دونالد ترامب كان واضحا في تأكيده بأنه لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية".