رئيس الوزراء الكندي: تعليق ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة يمثل فرصة مرحب بها للاقتصاد العالمي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة يمثل فرصة مرحب بها للاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أنه "سيبدأ مفاوضات مع ترامب بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة بين البلدين".
وأشار إلى أن "إعلان الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات ثنائية مع عدد من الدول الأخرى، من المرجح أن يؤدي إلى إعادة هيكلة أساسية للنظام التجاري العالمي.
هذا ووافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يوما، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 بالمئة.
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