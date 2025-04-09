بشروط واضحة.. ترامب يلوّح بفرصة تجارية نادرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه قرر وقف الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما عن الدول التي لم ترد على الرسوم الأميركية، في حين زاد الرسوم على الصين التي أعلنت مزيدا من الإجراءات الانتقامية.

وأقر ترامب بأن الناس يشعرون "ببعض الخوف" من الرسوم الجمركية، مجدداً الإشارة إلى قناعته بإمكان التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول في نهاية المطاف، بما في ذلك الصين.

وقال "الصين ترغب في إبرام اتفاق. لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك... الرئيس شي (جين بينغ) رجل معتز بنفسه... إنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك لكنهم سيجدون حلا".