شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الرسوم الجمركية.. الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل



وناشدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج مواطنيها التفكير بعناية قبل السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار توسيع نطاق رد بكين على الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في إشعار تحذيري صدر الليلة: "في ضوء تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف الأمنية في أمريكا، تنصح الوزارة المواطنين الصينيين بأن يقيموا بعناية مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة وتوخي الحذر". اضطراب في الأسواق وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ردت بكين مجددًا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إذ أعلنت أنها ستفرض ضريبة بنسبة 84% على جميع الواردات من الولايات المتحدة، ما أثار اضطرابًا في الأسواق وعمق حربًا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وطالبت وزارة التعليم الصينية أيضًا طلاب البلاد بأن يقيّموا المخاطر الأمنية المتعلقة بالدراسة في "بعض الولايات الأمريكية"، مشيرة إلى مشروع قانون جديد جرى إقراره في ولاية أوهايو.



وخلال أزمة كوفيد، أصدرت الصين تحذيرًا بشأن السفر إلى الولايات المتحدة في أبريل 2020، عندما طلبت وزارة الثقافة والسياحة من المواطنين عدم الذهاب إلى هناك بسبب "الإجراءات المفرطة للوقاية من القتال حتى النهاية جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى 125% بعد ساعات من إعلان الصين زيادة الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية إلى 84% وتعهدها "بالقتال حتى النهاية" في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتعد هذه الزيادات الأحدث للرسوم الجمركية جزءًا من حرب تجارية مستمرة تهدد برفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة، وعرقلة مساعي الصين لإنعاش اقتصادها الراكد. الدمام - شريف احمد - حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسط حرب الرسوم الجمركية.وناشدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج مواطنيها التفكير بعناية قبل السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار توسيع نطاق رد بكين على الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في إشعار تحذيري صدر الليلة: "في ضوء تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف الأمنية في أمريكا، تنصح الوزارة المواطنين الصينيين بأن يقيموا بعناية مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة وتوخي الحذر".وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ردت بكين مجددًا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إذ أعلنت أنها ستفرض ضريبة بنسبة 84% على جميع الواردات من الولايات المتحدة، ما أثار اضطرابًا في الأسواق وعمق حربًا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وطالبت وزارة التعليم الصينية أيضًا طلاب البلاد بأن يقيّموا المخاطر الأمنية المتعلقة بالدراسة في "بعض الولايات الأمريكية"، مشيرة إلى مشروع قانون جديد جرى إقراره في ولاية أوهايو.وخلال أزمة كوفيد، أصدرت الصين تحذيرًا بشأن السفر إلى الولايات المتحدة في أبريل 2020، عندما طلبت وزارة الثقافة والسياحة من المواطنين عدم الذهاب إلى هناك بسبب "الإجراءات المفرطة للوقاية من كورونا والوضع الأمني الداخلي".جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى 125% بعد ساعات من إعلان الصين زيادة الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية إلى 84% وتعهدها "بالقتال حتى النهاية" في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.وتعد هذه الزيادات الأحدث للرسوم الجمركية جزءًا من حرب تجارية مستمرة تهدد برفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة، وعرقلة مساعي الصين لإنعاش اقتصادها الراكد.