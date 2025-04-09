شكرا لقرائتكم خبر عن بهجوم مباغت.. الجيش الصومالي يقضي على عناصر إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت السلطات الصومالية على عدد من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية، في منطقة عيلك نور غادو، بإقليم شبيلي الوسطى، جنوب شرقي الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية اليوم، أن عناصر الحركة الإرهابية كانوا قد وصلوا إلى المنطقة لجلب المياه من أحد الآبار، قبل أن يتعرضوا لهجوم مباغت من القوات المشتركة، ما أدى إلى القضاء عليهم.

