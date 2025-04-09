شكرا لقرائتكم خبر عن بما فيها الصين.. ترامب: اتفاقات الرسوم الجمركية ستُبرم مع كل الدول والان نبدء بالتفاصيل

رسوم على الصين

الدمام - شريف احمد - توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول، بما فيها الصين، لكنه اعتبر أن بكين ليست جاهزة بعد لذلك.وقالت ترامب في تصريح في البيت الأبيض "سيُبرم اتفاق مع الصين، وسيُبرم اتفاق مع كل الدول"، لكنه لفت إلى أن القيادة الصينية "لا تعرف كيف تفعل ذلك".كان ترامب أعلن تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، وفي الوقت نفسه، أعلن أنه رفع معدلات التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، في تصعيد للإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين.وارتفعت الأسهم بشكل كبير تفاعلًا مع هذه الأخبار، إذ صعد مؤشر داو 2200 نقطة أو 5.9%، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 6.5%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 8%.