وزير المالية الفرنسي يخفض توقعات النمو نتيجة الأضرار المحتملة للحرب التجارية

قلص وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار توقعات الحكومة للنمو لعام 2025 مع تصاعد الحرب التجارية العالمية، لكنه قال إن الحكومة تعتزم الالتزام بخططها لخفض العجز.

واوضح لومبار في مقابلة مع تلفزيون "تي.إف1"، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الآن 0.7 بالمئة فقط وليس 0.9 بالمئة استندت عليها ميزانية 2025.

وأردف لومبار أنه على الرغم من الغيوم الاقتصادية القاتمة، ما زالت الحكومة تستهدف خفض عجز القطاع العام هذا العام إلى 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي نزولا من 5.8 بالمئة العام الماضي.