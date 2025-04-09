النفط يقفز 3% بعد تعليق ترامب معظم الرسوم وزيادتها على الصين

صعدت أسعار النفط لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات كانت قد بلغته في وقت مبكر من الجلسة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين لكنه سيوقف زيادات أعلنها الأسبوع الماضي على معظم الدول الأخرى.

وبحلول الساعة 18:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.82 دولار أو 2.9 بالمئة لتصل إلى 64.64 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.77 دولار أو 4.65 بالمئة لتبلغ 62.35 دولار‭ ‬عند التسوية.

وخسرت عقود الخامين نحو سبعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة قبل أن ترتد نحو الارتفاع.

واوضح فيل فلين كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز"، "وصلنا إلى نقطة تحول في الصراع التجاري إذ يمنح ترامب الدول التي أبدت رغبتها في العمل على اتفاق للتخلص من الرسوم الجمركية بعض الوقت لتسوية الأمر". وأضاف فلين "ما يفعله ترامب هو عزل الصين اقتصاديا".

ووافق ترامب على تعليق مؤقت لمدة 90 يوما ضمن خطته للرسوم الجمركية لكنه رفع أيضا نسبة الرسوم المفروضة على الصين إلى 125 بالمئة يسري مفعولها على الفور. وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المعلن عنها سابقا والبالغة 104 بالمئة على الصين في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.