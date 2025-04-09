منظمة التجارة العالمية: الحرب التجارية الأميركية الصينية يمكن أن تخفض الى 80% تجارة السلع بين البلدين

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض حتى 80% تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم، وتمحو نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

وذكرت إيويالا في بيان، بان "توقعاتنا الأولية تفيد بأن تبادل السلع بين هذين الاقتصادين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يتراجع الى 80%" بسبب التوترات التجارية، مضيفة أن "انقساما للاقتصاد العالمي الى كتلتين قد يؤدي الى تقليص للناتج المحلي الاجمالي العالمي يناهز 7% على المدى البعيد".