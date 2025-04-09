الطيران المروحي الاسرائيلي يواصل استهدافه لبلدة ياطر مطلقا عددا من الصواريخ باتجاه المنازل

يواصل الطيران المروحي الاسرائيلي استهدافه لبلدة ياطر مطلقا عددا من الصواريخ باتجاه المنازل التي كان قد سبق ان تلقت تهديدات بوجوب اخلائها وتسببت احدى الغارات باندلاع حريق في احد المنازل

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