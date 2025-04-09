ترامب توقع إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول بما فيها الصين: بكين ليست جاهزة بعد لذلك

توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول، بما فيها الصين، لكنه اعتبر أن بكين ليست جاهزة بعد لذلك. واوضح في تصريح في البيت الأبيض، "سيُبرم اتفاق مع الصين. وسيُبرم اتفاق مع كل الدول"، لكنه لفت إلى أن القيادة الصينية "لا تعرف كيف تفعل ذلك".

واشار ترامب الى إن صفقة محتملة لفصل أصول تيك توك الأمريكية لا تزال مطروحة بعد أيام من تعليقها. وأضاف "لدينا صفقة مع بعض الأشخاص المتميزين، وبعض الشركات الغنية جدا التي ستحسن استخدامها "تيك توك"، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث مع الصين، الصفقة مطروحة".