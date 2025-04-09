شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة مشروعات النواب :الحوار الوطنى ضرورة وجودية لمواجهة التحديات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية الحوار الوطنى كآلية فعالة لاستيعاب التنوع الفكرى والسياسى داخل المجتمع المصرى، والعمل على تحويله إلى طاقة إيجابية تصب فى خدمة قضايا الوطن.

ولفتت أبو السعد أن الحوار الوطنى فى هذه المرحلة ضرورة وجودية ترتبط بملفات مصيرية تفرضها التطورات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أهمية أن يناقش الحوار الوطنى المستجدات الخارجية التى تحدث على الساحة جراء المتغيرات المتلاحقة فى المنطقة وسط أجواء من الصراعات والتذبذبات وكذلك السياسات الخارجية وأولويات التحرك المصرى، بما يعزز من وحدة الموقف الداخلى، ويُعد الرأى العام لدعم توجهات الدولة ومساندتها فى ظل ظروف استثنائية.

وأوضحت الدكتورة هالة أبو السعد أن قضايا الإعلام والدراما والثقافة تمثل حجر زاوية فى معركة بناء الإنسان المصرى وتعزيز هويته الوطنية، لافتة أن المجتمع ما زال بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة وعميقة للخطاب الإعلامى والمضامين الدرامية بما يجعلها أكثر ارتباطًا بالواقع المصرى، وأكثر قدرة على حماية الهوية الوطنية من محاولات التزييف والاختراق الثقافي.

وأضافت أن تأكيد رئيس مجلس الوزراء على الاستعداد الكامل للاستماع إلى رؤى المثقفين والخبراء يعكس قناعة راسخة لدى الدولة بأن معركة بناء الإنسان لا يمكن أن تنجح دون مشاركة واسعة من كافة قوى المجتمع الحية، مشيرة إلى أن المضى قدمًا فى تفعيل مخرجات الحوار الوطنى، تعد التحدى الحقيقى الذى سيحدد مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق مشروعها الطموح لبناء الإنسان وتحديث الدولة.