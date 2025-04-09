شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: زيارة الرئيس السيسي وماكرون لمصابى فلسطين رسالة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمشهد الوطنى العظيم الذى جسده احتشاد أبناء الشعب المصرى بمدينة رفح تزامنًا مع الزيارة المهمة التى قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأكد النائب علاء عابد، أن هذا الاحتشاد يعبر عن مدى وعى الشعب المصرى بقضاياه القومية ودعمه الكامل للمواقف المشرفة التى يتبناها الرئيس السيسى دفاعًا عن الحقوق العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسى والرئيس ماكرون للجرحى والمصابين الفلسطينيين بمستشفيات العريش تمثل رسالة إنسانية نبيلة تؤكد أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للشعب الفلسطينى الشقيق، وأن القضية الفلسطينية حاضرة دائمًا فى ضمير ووجدان القيادة السياسية والشعب المصرى على حد سواء.

وأضاف النائب علاء عابد، أن استقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم بمستشفيات العريش يعكس التزام مصر الراسخ بدورها التاريخى والإنسانى تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لتوفير كل سبل الرعاية الصحية والدعم النفسى للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أن تواجد الرئيس السيسى و الرئيس ماكرون معًا فى هذه الزيارة يؤكد أيضًا على أهمية التعاون الدولى من أجل دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة المدنيين، وفتح آفاق جديدة لحل عادل وشامل يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.