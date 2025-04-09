شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات عامة و سياسية وكتاب يقدمون واجب العزاء فى شقيقة نقيب الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين والوزراء، على عزاء شقيقة خالد البلشى نقيب الصحفيين، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص كل من أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 وعلا الشافعى رئيس التحرير، على الحضور لتقديم واجب العزاء لخالد البلشى نقيب الصحفيين.



كما شارك كل من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب وأشرف زكى نقيب الممثلين ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق فى تقديم واجب العزاء.



وقدم كل من الزميل محمد السيد الشاذلى والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد الباز رئيس تحرير الدستور واجب العزاء فى وفاة شقيقة خالد البلشى نقيب الصحفيين.

ويتلقى الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، واجب العزاء فى شقيقته انتصار البلشى، مساء اليوم الأربعاء، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وكان قد تم تشييع الجثمان الأحد الماضى بمسقط رأسها بمحافظة المنوفية.

يشار إلى أن «البلشي» نعى فى منشور على حسابه على فيسبوك: «عزاء شقيقتى رحمها الله بالقاهرة الأربعاء فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير أن شاء الله».

واختتم: «ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم. وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».



أكرم القصاص بقدم واجب العزاء



أكرم القصاص



خالد البلشى يتلقى العزاء فى وفاة شقيقته



علا الشافعى تقدم واجب العزاء



محمد أبو عوض يقدم واحب العزاء



محمد السيد يقدم واجب العزاء