شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسند يمامة: جلسة طارئة لاختيار نائب رئيس الوفد ورئيس برلمانية النواب والان مع تفاصيل الخبر

أدانت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد مخططات التهجير القسرى والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الهيئة العليا للوفد دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسى فى موقفه التاريخى الرافض لمخططات التهجير والمحافظ على القضية الفلسطينية والإصرار على حل الدولتين كحل دائم للصراع العربى الإسرائيلى.



وأكدت الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب بكافة تشكيلاته وأعضائه يصطف خلف القيادة السياسية الممثلة فى الرئيس السيسي.

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة الدكتور عبدالسند يمامة أكد خلالها عدم ترشيح أى أسماء أو إرسالها لأى جهة وأنه طبقا للوزير محمود فوزى هناك ثلاث سيناريوهات لإجراء الانتخابات موضوعه أمام الرئيس منها إجراء الانتخابات فردى وقائمة مغلقة أو نسبية بالكامل أو مختلط بين النسبية والمغلقة والفردى، وأن القانون لن يصدر قبل شهر مايو المقبل وبالتالى فإن أى شائعات حول إرسال أسماء هى منبتة الصلة بالواقع.



وأكد الدكتور عبدالسند يمامة: "المقبول الآن هو وضع معايير وأنا أقف على قدم المساواة مع جميع أعضاء الهيئة العليا وجميع الوفديين يهمنى وضع معايير تتيح وجود وفدين مع الوضع فى الاعتبار الالتزامات المالية للحزب، ونحن لانبيع حزبنا لأى أحد يدفع فلوس عاوزين وفدين وشباب ومرأة لتقديم مجموعة قوية للبرلمان تمثل الوفد".

وناقشت الهيئة العليا عددًا من المعايير لاختيار مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة وتحدث جميع أعضاء الهيئة تمهيدآ لاقرار عدد من المعايير.

وقرر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عقد جلسة طارئة للهيئة العليا الأربعاء القادم الساعة الثالثة عصرا لانتخاب نائب لرئيس الحزب فى المقعد الشاعر، وانتخاب رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب.