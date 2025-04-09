شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماع 42 حزبا.. أمين عام تحالف الأحزاب يشيد بالزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بالزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، والتي اختتمت مساء أمس الثلاثاء، وأحدثت زخما دوليا كبيرا، ولاسيما في ظل حالة التوافق الكبير بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في كافة الرؤى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده تحالف الأحزاب المصرية، منذ قليل، بحضور رؤساء أحزاب التحالف.

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن زيارة السيد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي لخان الخليلي، أكدت حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها مصر، وعبرت عن محبة المصريين لقائدهم والتفافهم حوله خلال الزيارة إنما تؤكد أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي.

ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن القمة الثلاثية التي جمعت قادة مصر والأردن وفرنسا، جاءت انعكاسا للرؤية المصرية في رفض التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية والتنديد بالسياسات الإسرائيلية، مقدما الشكر للسيد الرئيس السيسي على إدارته للأمور بشكل متطور، وهو ما نراه في التعاطي مع القضايا السياسية والدبلوماسية.

وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإن زيارة ماكرون للعريش ولقائه بعدد من المصابين الفلسطينيين، يضع الرؤية كاملة أمام الرئيس الفرنسي ويتعاطى معها على أرض الواقع، وهو ما سيعزز من الموقف الفرنسي والأوروبي من القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تتويج للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتطور العلاقات الثنائية.



اجتماع تحالف الأحزاب المصرية



اجتماع تحالف الأحزاب المصرية



جانب من الاجتماع