شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الصحفيين لتقديم واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة على مسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء لخالد البلشي نقيب الصحفيين في وفاة شقيقته انتصار البلشي.

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين أعلن سابقا عن وفاة شقيقته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، وتشييع الجنازة في المنوفية".



