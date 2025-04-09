الخارجية الأميركية: إدارة ترامب تعتزم تعديل منح لبرنامج الأغذية العالمي

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتطلع إلى العمل مع برنامج الأغذية العالمي لتعديل برامج المنح التي تمولها في ست دول على الأقل بعد إنهاء البرامج ثم إعادتها".
وولفت المتحدث، الى أن "عمل واشنطن على مراجعة وإعادة توجيه المساعدات الخارجية الأمريكية لا يزال مستمرا".
وأكد أن "الإدارة الأميركية تحركت لإعادة ستة برامج مساعدات خارجية أميركية للمساعدات الغذائية الطارئة بعد إلغائها في الآونة الأخيرة".
وتابع "صحيح أن هذه البرامج أعيدت، لكن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتزم العمل مع برنامج الأغذية العالمي لتعديل المنح في لبنان وسوريا والعراق والأردن والإكوادور والصومال لتصبح أكثر توافقا مع أولويات الإدارة الأميركية".
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