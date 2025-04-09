اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له، إنه سمح بوقف مؤقت مدته 90 يوما في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضا نسبة الروسم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة تسري على الفور.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن وقفا 90 يوما للرسوم الجمركية لكنه رفع نسبة الروسم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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