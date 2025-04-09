كالاس: هجمات روسيا زادت على أوكرانيا بعد عرض وقف إطلاق النار

ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الهجمات الروسية على أوكرانيا ازدادت منذ عرض وقف إطلاق النار. وأوضحت بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن كييف ستتسلم الدفعة الأولى من الأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية قريبا، وتسعى لتسلم الدفعة الثانية تدريجيا اعتبارا من نهاية نيسان.

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