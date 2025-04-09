مباحثات بين الجبير والسيناتور الإيطالية كراكسي

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعًا مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور، ستيفانيا كراكسي، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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