شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بكين تدعو السياح الصينيين إلى “تقييم المخاطر” قبل السفر لأمريكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت الصين السياح من مواطنيها، الأربعاء، إلى “تقييم المخاطر بالكامل” قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما زادت بكين تعرفاتها الجمركية على السلع الأمريكية ردا على إجراءات مماثلة فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية “نظرا إلى تدهور العلاقات التجارية الصينية الأميركية والوضع الأمني المحلي في الولايات المتحدة، ننصح السياح الصينيين بتقييم المخاطر بالكامل قبل السفر إلى الولايات المتحدة”.

وردّت الصين مجدداً على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 80%.

وفقا للعربية : أعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل، وفقاً لترجمة الإعلان. يأتي هذا بعد أن دخلت أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية – والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100% – حيز التنفيذ في بداية 9 أبريل، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

وفي تطور آخر للحرب التجارية، وضعت وزارة التجارة الصينية 6 كيانات أمريكية في قائمة الشركات غير الموثوقة.

يُهدد التصعيد المتكرر للرسوم الجمركية بتعطيل التجارة بين اثنين من أهم اقتصادات العالم.

أعلنت إدارة ترامب عن سياسة تعرفات جمركية جديدة شاملة الأسبوع الماضي، وحذّرت الدول الأخرى من الرد. وأبدت بعض الدول، بما فيها اليابان، استعدادها للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، لكن يبدو أن الصين تتخذ موقفاً أكثر تشدداً.

بعد رد الصين الأولي على الرسوم الجمركية المعلن في 2 أبريل، أعلن ترامب عن زيادة إضافية بنسبة 50%، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.

وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم مع دخول إجراءات ترامب ضد عشرات من الشركاء التجاريين لبلاده، حيّز التنفيذ.

وأوفدت دول مبعوثين إلى واشنطن للتفاوض، في حين تعهّدت الصين، وهي في آن واحد أكبر منافس اقتصادي لواشنطن وأكبر شركائها التجاريين، باتّخاذ خطوات “حازمة وشديدة”.

في بكين، قال أخصائي التدليك غاو إنه يرى في التعرفات الجمركية التي تفرضها على نحو متبادل بكين وواشنطن “وسيلة للترهيب”.

وإذ أعرب عن اعتقاده بأن التعرفات سيكون لها تأثير، اعتبر أنه “بالنسبة لمعظم الناس العاديين، لا أعتقد أن الأمر سيشكل مشكلة كبيرة، إلا للذين يمارسون التجارة الخارجية”.

وقالت أخصائية التكنولوجيا صن فانشي البالغة 27 عاما إن مجرّد الاطلاع على التدابير الانتقامية المتبادلة “أصابها بالتوتر”.

وتابعت “أخشى أن تؤدي (التعرفات) إلى اشتعال حرب حقيقية”، وأضافت “سيكون ذلك سيئا للجميع”.

لكنها لفتت إلى أنها وبغض النظر عما قد يحدث، تؤيّد تماما خطوات الصين قائلة “إذا أرادت البلاد منا أن نفعل شيئا، فليكن”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط