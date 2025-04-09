شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ترامب يعلن تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران قبيل محادثاتهما المرتقبة بأثر فوري.. ترامب يرفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا بعد أن هزت حربه التجارية الاقتصاد العالمي.في الوقت نفسه، أعلن أنه رفع معدلات التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، في تصعيد للإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين.وقال ترامب إنه "أذن بتعليق لمدة 90 يومًا، وتخفيض كبير في التعرفة المتبادلة خلال هذه الفترة، بنسبة 10٪، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا".ولم يتضح على الفور أي الدول سيتم تطبيق تعليق التعريفات الجمركية عليها. وتتواصل CNN مع البيت الأبيض لمزيد من التوضيحات.وفي نفس الرسالة، قال ترامب إنه يرفع التعريفات الأمريكية على الصين بينما يعمل على جلب بكين إلى طاولة المفاوضات.وكتب الرئيس الامريكي في رسالته: "بناءً على عدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بالتالي الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، بفعالية فورية. في مرحلة ما، نأمل في المستقبل القريب، أن تدرك الصين أن أيام الاحتيال على الولايات المتحدة، ودول أخرى، لم تعد مستدامة أو مقبولة".وارتفعت الأسهم بشكل كبير تفاعلا مع هذه الأخبار إذ صعد مؤشر داو بـ 2200 نقطة أو 5.9%، وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 6.5% وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 8%.