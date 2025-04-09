شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران قبيل محادثاتهما المرتقبة والان نبدء بالتفاصيل

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تهديد خطير

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبل أيام فقط من محادثات من المتوقع أن يجريها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون رفيعو المستوى في سلطنة عمان.وتضمنت العقوبات الجديدة خمس كيانات وشخص واحد داخل إيران بسبب دعمهم للبرنامج النووي الإيراني، وتشمل الكيانات المشمولة بالعقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والشركات التابعة لها.وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان: "إن سعي النظام الإيراني المتهور للحصول على أسلحة نووية لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة و للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".وأضاف أن "وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها وصلاحياتها لتعطيل أي محاولة من جانب إيران لتعزيز برنامجها النووي وأجندتها الأوسع الهادفة إلى زعزعة الاستقرار."