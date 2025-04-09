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بأثر فوري.. ترامب يرفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%

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د ب أ- واشنطن 0 تبليغ

بأثر فوري.. ترامب يرفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، رافعاً المعدل إلى 125% بأثر فوري.
جاء الإعلان عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، وذكر الرئيس أن عدم احترام الصين للأسواق العالمية هو السبب الرئيسي لهذا القرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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