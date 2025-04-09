شكرا لقرائتكم خبر عن بأثر فوري.. ترامب يرفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، رافعاً المعدل إلى 125% بأثر فوري.
جاء الإعلان عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، وذكر الرئيس أن عدم احترام الصين للأسواق العالمية هو السبب الرئيسي لهذا القرار.
جاء الإعلان عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، وذكر الرئيس أن عدم احترام الصين للأسواق العالمية هو السبب الرئيسي لهذا القرار.
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