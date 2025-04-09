بأثر فوري.. ترامب يرفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، رافعاً المعدل إلى 125% بأثر فوري.جاء الإعلان عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، وذكر الرئيس أن عدم احترام الصين للأسواق العالمية هو السبب الرئيسي لهذا القرار.

محمد يوسف

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