شكرا لقرائتكم خبر عن "سنحتوي تهديداتها".. وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى للحرب مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى حرب مع الصين"، لكنها ستتحرك لاحتواء "التهديدات" الصينية في القارة الأميركية.

وقال الوزير في اليوم الثاني من زيارته لبنما التي باتت قناتها في صلب النزاع بين الولايات المتحدة والصين: "علينا أن نتجنب الحرب عبر احتواء تهديدات الصين في هذه المنطقة في شكل صلب وقوي".

