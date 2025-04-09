السيّدة الأولى استقبلت وفدًا من مكتب راعوية المرأة في بكركي

استقبلت اللبنانيّة الأولى نعمت عون وفدًا من سيدات مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركيّة في بكركي، في القصر الجمهوري في بعبدا لتقديم التهاني والتمنيات لها التوفيق في مهامها كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

بعدها تولّت منسّقة المكتب ميرنا عبود المزوق عرض رؤية واهداف راعوية المرأة، والدور الذي تلعبه السيدات في الأبرشيات المارونيّة في لبنان والانتشار لتعزيز حضور المرأة في الكنيسة والمجتمع.

كما عرضت للسيدة الأولى، برنامج عمل المكتب لمناسبة إطلاق سنة المرأة المارونيّة الذي أعلن من بكركي في اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار.

وبحث المجتمعون في واقع المرأة اللبنانيّة والتحديّات التي تواجهها على مختلف الصُعد، وسبُل التعاون بين المكتب والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة، واستكمال العمل على وضع بروتوكول التعاون بين الجهتين.

من جهتها، نوّهت عون بـ"عمل راعوية المرأة على التنشئة والأبحاث العلميّة والأنشطة الاجتماعيّة والثقافية التي تعزّز دور المرأة كشريكة كاملة في المجمتع وفي صنع القرار"، مشددةً على "ضرورة تركيز الجهود على دعم الشباب وحثّهم على التشبّث بجذورهم وتعزيز دورهم في بناء مستقبل لبنان".