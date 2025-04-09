الزين تبحث تحديث هيكلة وزارة البيئة والتحول الرقمي مع ممثلة UNDP

إلتقت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في مكتبها في الوزارة الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في لبنان بليرتا أليكو لمتابعة البحث في تنفيذ مشروع هيكلة الوزارة المحدّثة وما سيرافقها من خطوات لاحقة على صعيد تحديث التوصيف الوظيفي.

تمت مناقشة ورشة التحول الرقمي، وذلك ضمن خطة الاصلاح الاداري المؤسساتي وتحديث عمل الوزارة، وتخلل اللقاء نقاش حول مشاريع عدة سيتم تنفيذها عبر وزارة البيئة.