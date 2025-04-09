وزيرة الشؤون الاجتماعية تابعت جولتها على مراكز تابعة لوزارة الشؤون في عكار

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جولتها في عكار، فزارت مركز الوزارة في حلبا، والتقت خمس عائلات اطلعت منها على اوضاعها وطريقة استفادتهم من بطاقات الشؤون.

بعد ذلك زارت السيد مركز رحبة للشؤون الاجتماعية، ثم التقت احدى عائلات البلدة واطلعت على اوضاعها وظروفها المعيشية.

وانتقلت الى "مركز الصفدي" في دير دلوم، حيث كان في استقبالها الوزير السابق محمد الصفدي ومسؤولو المركز وموظفوه.

ونوهتبما شاهدته في المركز، من "انتاجية تتيح الكثير من الفرص لتشغيل اليد العاملة من الرجال والنساء، مما يشكل رافدا اساسيا للتنمية البشرية في المناطق البعيدة.

من جهته، لفت الصفدي، الى أنه "تنصب جهودنا على تقديم الافضل انتاجا ونوعية وفق المعايير العالية، وهدفنا تعزيز دور اليد العاملة واعطاؤها الفرص للعمل بكرامة".